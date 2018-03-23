ЦБ: Бензин в РФ в 2018 году подорожает на 5,3%, если акцизы перенесут в розницу

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Розничные цены на бензин и дизельное топливо в РФ в 2018 году в случае полного переноса повышения акцизов в розницу вырастут на 5,3%, на дизтопливо - на 1,9%, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

"Полный перенос двукратного повышения акцизов в розничную цену бензина и дизельного топлива при прочих равных условиях приведет к росту цен указанных товаров на 5,3 и 1,9% соответственно", - говорится в тексте доклада.

Регулятор отмечает, что такой рост цен внесет в годовую инфляцию около 0,14 процентного пункта.

"Повышение акцизов на топливо в 2018 году будет проходить в два этапа: с 1 января и с 1 июля. В целом за год акцизы на автомобильный бензин в среднем вырастут на 17%, что приведет к росту цен за литр бензина на 2 рубля 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо составит 11,4%, что вызовет повышение цены за литр дизельного топлива на 76 копеек", - объясняет регулятор.

Вице-премьер Аркадий Дворкович 15 марта на заседании правительства заявил, что на данный момент цены на горюче-смазочные материалы находятся в норме и возросли меньше, чем на акцизную составляющую. Причиной этого Дворкович назвал сдерживание компаниями роста цен на топливо.