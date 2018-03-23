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ЦБ повысил прогноз роста кредитования экономики России в 2019 году до 9-12%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз по кредитованию экономики в 2018 году до 8-10% и повысил ожидания на 2019 год - до 9-12%, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"Годовой темп прироста кредита экономике в 2018 году сложится в диапазоне 8-10%. В 2019 году он несколько ускорится (до 9-12%) на фоне продолжительного сохранения более высоких относительно предыдущих лет темпов роста экономической активности и сопутствующего улучшения настроений, после чего в среднесрочной перспективе останется вблизи сложившихся уровней", - говорится в документе.

Согласно данным доклада, темпы прироста кредита населению в 2019 году составят 11-13%, а в 2019-2020 годах - 12-14%. "Кредит населению будет расти опережающими темпами по сравнению с кредитованием корпоративного сектора: его годовой темп прироста на среднесрочном горизонте оценивается в 11-14%. Рост кредита населению будет сопровождаться незначительным увеличением долговой нагрузки", - отмечает регулятор.

Банк России в декабрьском докладе о ДКП прогнозировал рост кредитования экономики в 2018 и 2019 году на уровне 8-11%, ожидал темпы роста кредитования населения в 2018-2020 годах на уровне 9-10%.

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