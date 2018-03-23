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ЦБ РФ ожидает стабильного уровня сбережений населения в будущем


Компании / Экономика / Финансы / Макроэкономика

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что в будущем норма сбережений населения останется на практически стабильном уровне при условии сбалансированного роста кредитования и сохранения интереса к рублевым сбережениям, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

"Как ожидается, в дальнейшем норма сбережений останется на практически стабильном уровне при сбалансированном росте кредитования и сохранении устойчивого интереса населения к рублевыми сбережениям с учетом поддержания положительного уровня реальных процентных ставок в экономике", - говорится в докладе.

В документе отмечается, что сохранение устойчивого сберегательного поведения населения является важным фактором сохранения сдержанной и предсказуемой ценовой динамики.

"С середины 2015 года в российской экономике наблюдалось последовательное снижение нормы сбережения, что привлекало внимание экономического сообщества в контексте обсуждения возможного роста инфляционного давления. Вместе с тем Банк России рассматривает коррекцию нормы сбережения как естественный процесс после ее всплеска на фоне действия мотива предосторожности в кризисный период 2014 – 2015 годов. К концу 2017 года норма сбережений приблизилась к своему докризисному устойчивому уровню – около 8% и, по оценкам Банка России, стабилизуется около него в первом полугодии 2018 года", - объясняет регулятор.

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