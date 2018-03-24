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Орешкин пригласил японские компании активнее инвестировать в Россию


Экономика

ОСАКА, 24 мар – ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин пригласил японские компании активнее инвестировать в Россию.

"В настоящее время мы продолжаем целенаправленно двигаться по пути реализации плана сотрудничества из восьми направлений, предложенного премьер-министром Синдзо Абэ в 2016 году… Мы постепенно двигаемся от простой торговли к комплексным долгосрочным проектам, причем не только в экономической сфере, но и в сфере образования, культуры", — сказал он, выступая на российско-японском симпозиуме, посвященном программе университетских обменов по подготовке кадров для производственных отраслей в России и Японии.

"Мы приглашаем японские компании активнее инвестировать в Россию. Мы видим, как все больше японского бизнеса приходит на российский рынок, приходит в разные области: в фармацевтику, в производство медицинской техники, в энергетику, нефтехимию и многие другие проекты", — добавил Орешкин.

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