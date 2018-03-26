Предпринимательская уверенность в РФ в марте выросла в добыче и обработке

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в марте повысился по отношению к декабрю в добывающих и обрабатывающих производствах на 4 и 3 процентных пункта соответственно, свидетельствуют данные Росстата по итогам исследования 3,8 тысячи организаций.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в марте 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысился в добывающих производствах с минус 2% до 2%, в обрабатывающих производствах с минус 5% до минус 2%, понизился — в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с 3% до минус 6%", — говорится в сообщении Росстата.

В марте 2018 года экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 12% и удовлетворительной — 78% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно — 10% и 75% респондентов. Вместе с тем, число оптимистически настроенных в отношении оценки текущей экономической ситуации респондентов превышает число пессимистов в добыче полезных ископаемых на 3 процентных пункта и на 5 процентных пунктов число пессимистов превышает число оптимистов в обрабатывающих производствах.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 25% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 32%. При этом, число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 21 процентный пункт и в обрабатывающих производствах — на 27 процентных пунктов.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.