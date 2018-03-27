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Путин: Налоговые каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля


Экономика

КЕМЕРОВО, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время совещания в Кемерово, где в прошедшее воскресенье в пожаре в ТЦ погибли более 60 человек, заявил о том, что налоговые каникулы для бизнеса не должны становиться поводом для отсутствия контроля над обеспечением безопасности услуг, которые оказываются частными предпринимателями.

"Каникулы - это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?", - спросил Путин и особо отметил, что обязанность органов государственной власти - проконтролировать, как организована работа бизнеса. Власть должна добиваться, чтобы работа эта была на должном уровне.

"Собственник сдал (объект недвижимости - ред.) и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности", - добавил президент.

Напомним, что в воскресенье, 25 марта, в кемеровском четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар, очаг которого находился на верхнем этаже, где расположено несколько залов кинотеатра и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе много детей.

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