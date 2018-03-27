Нацбанк Казахстана дал возможность гражданам инвестировать в свои ноты

АЛМА-АТА, 27 мар - ПРАЙМ. Национальный банк Казахстана запустил сервис Invest Online, работающий с применением технологии "блокчейн" и позволяющий гражданам инвестировать средства в выпускаемые им ноты, сообщил глава ведомства Данияр Акишев.

"С использованием данного технологического продукта любой гражданин Казахстана может в онлайн-режиме с использованием специально разработанного мобильного приложения, инвестировать средства в ноты Национального банка, в том числе на небольшие суммы. Номинальная стоимость одной ноты для инвестирования – 100 тенге (около 0,3 доллара США)", - сказал глава Нацбанка.

По словам Акишева, в рамках проекта Нацбанк специально выпустил эмиссию краткосрочных нот на сумму 50 миллиардов тенге (около 156 миллионов долларов), ставка доходности по которым составляет 8,5% годовых.

"Система работает круглосуточно, нет никаких комиссий и налогов, все операции прозрачны и бесплатны. У этих ценных бумаг абсолютная ликвидность – их можно продать обратно в любой момент, получив гарантированный доход с ежедневным начислением", - отметил глава Нацбанка.

Он также подчеркнул, что в этом продукте впервые на государственном уровне применена технология "блокчейн", благодаря которой каждая транзакция записывается в неразрывную цепочку блоков в виде распределенного реестра, что обеспечивает сохранность и неизменность информации.

По мнению главы Нацбанка, в будущем данная система, благодаря своим широким технологическим возможностям, позволит работать с ценными бумагами не только Национального банка, но и крупных казахстанских компаний, которые планируют выходить на IPO, в том числе с привлечением денег населения.