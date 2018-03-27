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Минфин РФ до конца года может разместить евробонды на $3 млрд


Компании / Экономика / Финансы

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ до конца 2018 года может разместить евробонды на 3 миллиарда долларов, направив на финансирование дефицита бюджета только 2,2 миллиарда долларов, а остальные могут размещаться только в рамках обмена старых выпусков бумаг на новые, рассказал журналистам директор департамента Минфина Константин Вышковский.

Он напомнил, что Минфин в текущем году уже разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов. Из 4 миллиардов долларов, привлеченных от этого размещения, 3,2 миллиарда долларов министерство направило на выкуп евробондов "Россия-2030", а оставшиеся 800 миллионов долларов были зачислены в федеральный бюджет.

"Минфин имеет правовую возможность осуществить в 2018 году выпуск новых облигаций на общую сумму 7 миллиардов по номинальной стоимости, из них 4 - в рамках обмена, а 3 - в рамках привлечения средств в бюджет. В бюджет уже поступило 800 миллионов. Значит, осталось 2,2 миллиарда", - сказал Вышковский.

"Мы лимиты по обмену и лимиты по кэшевому размещению не выбрали: и там и там остаётся соответственно 800 (миллионов долларов ) и 2,2 (миллиарда долларов)", - пояснил он.

Таким образом, по его словам, в случае, если министерство в текущем году решит больше не предлагать бумаги к обмену, объём нового размещения евробондов не превысит 2,2 миллиарда долларов.

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