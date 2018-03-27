Минфин РФ: Венесуэла не предлагала выплатить долг перед Россией криптовалютой "петро"

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Венесуэла не предлагала Минфину РФ выплатить долг своей криптовалютой "петро", заявил журналистам директор департамента министерства Константин Вышковский.

"Не предлагали", - заявил Вышковский, отвечая на соответствующий вопрос.

В ноябре прошлого года Москва и Каракас подписали межправительственный протокол о реструктуризации на десять лет задолженности Венесуэлы перед Россией в размере 3,15 миллиарда долларов. Кредит на 4 миллиарда долларов страна получила в 2011 году для финансирования поставок российской промышленной продукции. Затем в связи с ухудшением финансового состояния Венесуэлы стороны договорились о реструктуризации, однако договор так и не был внесен на ратификацию Госдумы.

"Мы продолжаем внутренние процедуры", - объяснил Вышковский. "Заемщик находится в сложной ситуации финансовой", - добавил он.

Венесуэла выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро" 20 февраля. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. С пятницы, 23 марта, в Венесуэле стартовала продажа "петро", криптовалюту можно приобрести с помощью соответствующей страницы в интернете за юани, рубли, турецкие лиры и евро, а также за криптовалюты биткоин, эфериум и нем.

Президент страны Николас Мадуро сообщил, что все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в "петро", а с 20 апреля в стране стартует продажа жилья за "петро". Также центральный банк Венесуэлы теперь может покупать золото за "петро".