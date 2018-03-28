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Глава ВТО: "Торговая война" США и КНР серьезно отразится на экономике


Экономика

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу в интервью телеканалу BBC заявил, что если между США и Китаем в результате применения Вашингтоном торговых ограничений в отношении Пекина начнется полномасштабная торговая война, рост мировой экономики затормозится. 

Он отметил, что первые шаги к глобальной торговой войне уже видны: однако одно дело, если это закончится на пошлинах на сталь и алюминий, и совсем другое — если этим все не ограничится.

"Если речь идет о сотнях, тысячах продуктов, то это совсем другое дело. И эффект будет значительно другим", — считает Азеведу и поясняет, что в этом случае эффект для экономики будет "серьезным" и темп глобального роста мировых показателей может снизиться "очень быстро".

В то же время генеральный директор организации надеется, что такую опасность видят все и вряд ли кто-то серьезно верит в то, что торговая война начнется.

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Торговые войны

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