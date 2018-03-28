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Правительство 11 апреля отчитается перед ГД о работе за все последние шесть лет


Экономика
  • #Дом правительства РФ
    © flickr.com, maiak.info

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ 11 апреля отчитается перед Госдумой о работе не только за 2017 год, но и за все шесть лет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Весной правительство традиционно подводит итоги. Вчера была коллегия Минфина, ну а совсем скоро, уже в начале апреля, 11 апреля, предполагается отчет правительства в Государственной думе, причем этот отчет в известной степени особенный, потому что это не только отчет за 2017 год, но и в известной степени он также подводит итоги нашей работы за истекшие шесть лет практически", - сказал Медведев, выступая на коллегии Минэкономразвития.

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