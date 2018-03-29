Минфин РФ: Возможный запрет на продажу российских евробондов в Лондоне навредит инвесторам

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в четверг заявил, что возможный запрет на продажу российских евробондов на фондовом рынке Лондона негативен как для держателей ценных бумаг, так и иностранных инвесторов.

"Мне сложно комментировать, потому что Euroclear является бельгийской компанией, которая заявляла, что она будет подчиняться решениям Европейского союза и Бельгии. Если это решение будет утверждено, то это будет плохо не только для нас, но и для тех инвесторов, которые эти бумаги и купили. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать", - сказал Моисеев журналистам.

Напомним, что ранее британское издание The Guardian сообщило о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проанализирует возможность ввода ряда ограничений на обслуживание евробондов РФ клиринговыми палатами королевства.