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Barclays улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2018-2019 гг


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Британский банковский гигант Barclays улучшил прогноз по темпам роста ВВП России в 2018 году до 2%, а в 2019 году - до 1,8%, следует из прогноза банка имеющегося в распоряжении агентства "Прайм".

В ноябре банк ожидал, что рост экономики России в текущем году составит 1,8%, а в 2019 году - 1,5%.

Согласно новому мартовскому прогнозу, рост ВВП России в первом квартале 2018 года составит 1,4%, во втором - 4,2%. В третьем квартале рост экономики ожидается на уровне 0,3%, а в четвертом - 0,4%.

По новому прогнозу Barclays, инфляция в России по итогам 2018 года составит 2,8%, а в 2019 году - 4,3%.

В январе 2018 года, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП составил 1,9%, в феврале - 1,5%. Официальный прогноз министерства по ВВП на 2018 год - 2,1%. По итогам 2017 года, по предварительной оценке Росстата, ВВП страны вырос на 1,5%.

Инфляция в РФ по итогам 2017 года составила рекордно низкие 2,5% по сравнению с 5,4% в 2016 году. Тем не менее, Банк России ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4% в текущем году. Несмотря на то, что инфляционные ожидания населения находятся вблизи исторических минимумов, в ЦБ считают, что они еще не заякорены. Сейчас инфляция застыла на отметке 2,2%.

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