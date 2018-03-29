Barclays улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2018 г до 4,2%, в 2019 г - до 4%

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Британский банковский гигант Barclays улучшил свой прогноз по темпам роста мирового ВВП в текущем году до 4,2%, а в 2019 году - до 4%, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости прогноза банка.

В январе 2017 года банк прогнозировал рост мирового ВВП в 2018 году на 4,1%, а в 2019 году - на 3,9%.

"Некоторые данные по промпроизводству, вышедшие в последнее время, были немного слабыми, но общий тренд роста мировой экономики сохраняется. Мы прогнозируем, что рост мировой экономики составит более 4% в 2018 году, ситуация с инвестициями и торговлей улучшится. ... Хотя рост экономики Китая стабильный и в Европе и Японии остается устойчивым, в США он, скорее всего, ускорится из-за агрессивной политики стимулирования экономики", - отмечается в документе.

В то же время Barclays улучшил прогноз по совокупному росту ВВП развивающихся стран в 2018 году до 5,4% с ожидавшихся ранее 5,3%, а в 2019 году - до 5,3% с предыдущего прогноза в 5,2%. Прогноз по развитым экономикам также был улучшен: в текущем году рост ожидается на уровне 2,5% против ожидавшихся ранее 2,3%, а в 2019 году на уровне 2,2% против предыдущей оценки в 2%.

Темпы роста ВВП США по итогам текущего года, согласно прогнозу, составят 2,9%, а в 2019 году - 2,6%. Ранее банк ожидал рост в 2018 году на уровне 2,7%, а в 2019 году - 2,3%. Рост экономики стран еврозоны в 2018 году прогнозируется на уровне 2,5% (ранее 2,2%), а в 2019 году - 2,1% (ранее 2%). Прогноз на 2018 год по темпам роста экономики Великобритании составляет 1,5% (предыдущая оценка 1,3%), а на 2019 год - 1,3% (не изменен по сравнению с январским прогнозом).

Barclays также улучшил прогноз роста ВВП Китая: в 2018 году до 6,7% с предыдущего прогноза в 6,4%, в 2019 году - до 6,5% с предыдущей оценки в 6,2%. Темпы роста экономики Японии в текущем году ожидаются на уровне 1,8% против предыдущей оценки в 1,7%, а в 2019 году - на уровне 1,2% против январского прогноза в 1,1%.