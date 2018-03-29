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Размеры пособия по безработице могут повыситься в РФ с января 2019 г


Компании / Экономика / Финансы / Макроэкономика

 

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Минтруд РФ приступил к разработке закона, корректирующего условия и сроки предоставления пособия по безработице, соответствующее уведомление появилось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что за счет изменений удастся повысить размеры пособия.

"Проектом федерального закона предлагаются к внесению изменения условий назначения и сроков выплаты пособия по безработице, позволяющие увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице, а также повысить уровень доступности социальной поддержки ищущих работу граждан", - говорится в уведомлении.

"Проект федерального закона разработан в целях повышения эффективности социальной поддержки безработных граждан и стимулирования их к активному поиску работы", - отмечается на портале.

Отмечается, что пособие по безработице является одним из элементов защиты от безработицы и представляет собой гарантию государства по предоставлению социальной поддержки безработным гражданам в виде возмещения части утраченного заработка.

"Однако размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице не изменялись с 2009 года и в настоящее время пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума", - подчеркнули в Минтруде.

"Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу: январь 2019", - отмечается в документе.

Ранее первый замминистра труда Алексей Вовченко сообщал, что речь идет не об автоматическом повышении пособий. Речь идет о существенном изменении условий получения пособий: это основания, сроки их получения, это сам контингент — кто имеет право его получать.

По его словам, главная задача проекта — защитить тех, кто действительно уволен с работы, максимально сохранить им возмещение утраченного заработка и мотивировать этих людей к дальнейшему поиску другой работы, но никак не мотивировать людей находиться на учете в службе занятости, ничего не предпринимая.

В свою очередь министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщал РИА Новости, что повышение пособий по безработице за счет изменения критериев предоставления обсуждается работодателями и профсоюзами, но решений пока нет.

 

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