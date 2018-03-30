Кудрин прогнозирует повышение пенсионного возраста в РФ в течение 10-16 лет

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия1" заявил, что, по его мнению, повысить пенсионный возраст в стране придется в течение ближайших 10-16 лет.

"До этого года темп роста ВВП в России был на недостаточном уровне — около 1,5% против 3,5 % принятых мировыми стандартами. Только при достижении такого уровня мы сможем чувствовать себя уверенно", - рассказал экономист и отметил, что, тем не менее, сегодняшний рост внутреннего валового продукта РФ не говорит об ухудшении ситуации. "Это стагнация — не устраивающий Россию рост", - отметил он.

"Вот почему в Послании президента было сказано, что нам нужен серьезный прорыв, дерзкие планы. И обнародованы новые планы: Россия должна перейти к новому уровню экономического развития, и стать развитой страной в ближайшие шесть лет. Это очень сложная задача", — подытожил экс-глава Минфина.

Кудрин пояснил, что количество работающих граждан в стране каждый год уменьшается на 0,5-1 млн человек. В то же время количество пенсионеров только растет. "Поэтому всех собираемых налогов не хватает для обеспечения достойной пенсии", — подытожил он.