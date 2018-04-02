Кабмин выделил 2,5 млрд руб на монтаж объектов к ЧМ-2018 в десяти регионах

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российский кабмин выделил средства в размере 2,5 млрд рублей на возведение временных инфраструктурных объектов в 10 субъектах РФ, где пройдут футбольные матчи в рамках Чемпионата мира-2018. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте кабмина.

"Средства в размере 2,563 миллиардов рублей распределены между бюджетами 10 субъектов Федерации на мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России", — отмечается в распоряжении и особо подчеркивается, что всего федеральный бюджет страны на текущий 2018 год предусматривает 2,823 млрд рублей на строительство объектов ЧМ-2018 в регионах. Остаток - 260 млн рублей - перераспределят на другие цели в ходе подготовки к проведению чемпионата.