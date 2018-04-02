Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 50,6 пункта

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте 2018 года вырос до 50,6 пункта против 50,2 пункта в феврале, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил 50,6 балла в марте, превысив показатель февраля 50,2 балла. Последнее значение индекса PMI указало на незначительное расширение в обрабатывающих отраслях, которое было вторым минимальным с июня 2017 года, а средний показатель за первый квартал 2018 года (51,0 балла) был минимальным после третьего квартала 2016 года", - говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Отмечается, что объемы производства в промышленном секторе России продолжали расти в марте, несмотря на снижение темпов роста до пятимесячного минимума. Участники исследования сообщали о продолжении усиления спроса со стороны клиентов.

Одновременно с более слабым ростом производства, увеличение объемов новых заказов также замедлилось. Более того, темпы роста были минимальными в текущей 20-месячной серии расширения. Хотя некоторые участники исследования объясняли рост привлечением новых клиентов, другие высказывали озабоченность по поводу признаков более хрупкого спроса. Тем не менее, рост экспортных заказов остался стабильным, отмечает Markit.

"Результаты мартовского опроса свидетельствуют о незначительном улучшении рыночной конъюнктуры в производственном секторе. Хотя общие темпы роста ускорились, рост объемов производства и новых заказов замедлился. Более того, средний рост в первом квартале 2018 года был минимальным после третьего квартала 2016 года. Тем временем, инфляция обоих ценовых показателей усилилась, однако темпы роста остались приглушенными в контексте исторических данных исследования", - отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

Также, по ее словам, несмотря на замедление темпов роста объемов производства второй месяц подряд, деловые прогнозы остаются высокими. Компании, ожидающие повышения объемов производства в ближайший год, объясняли свой оптимизм разработками новых видов продукции и надеждами на усиление спроса.