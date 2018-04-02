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Росстат оценил рост ВВП РФ в IV кв 2017 г в 0,9%, повысил оценку за III кв до 2,2%


Экономика
  • Экономика
    © fotolia.com, Sergey Nivens

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Росстат оценил рост ВВП в четвертом квартале 2017 года в 0,9%, что хуже оценки Минэкономразвития в 1,2%, опубликованной в середине марта.

Barclays улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2018-2019 гг

В разделе "Использованный ВВП" на сайте Росстата обновились квартальные данные по ВВП за 2017 год. Так, по уточненной информации, рост ВВП в первом квартале составил 0,6% (против 0,5% по прежней оценке), во втором квартале - 2,5% (оценка не изменилась), в третьем квартале оценка улучшена до 2,2% с 1,8%.

По итогам 2017 года Росстат оценивает рост ВВП в 1,5%.

Прогноз Минэкономразвития на 2018 год - 2,1%.

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