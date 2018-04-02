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ФССП получила документы о списании 750 млн руб в рамках налоговой амнистии


Экономика

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России получила от налоговой службы порядка 420 тысяч уведомлений о списании более 750 миллионов рублей в рамках налоговой амнистии - это начало работы, сообщил глава службы Дмитрий Аристов.

Он отметил, что ФССП не располагает данными, сколько всего может поступить из Федеральной налоговой службы документов в рамках налоговой амнистии.

"На данный момент в службу судебных приставов поступило порядка 420 тысяч уведомлений по списанию этих налогов на сумму чуть более 750 миллионов рублей", - сказал он.

Аристов сообщил, что работа только началась, основная масса документов по его информации начнёт поступать только сейчас.

В декабре прошлого года была принята налоговая амнистия, признающая безнадежными и подлежащими списанию недоимки по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц, земельному налогу, образовавшиеся у физических лиц на 1 января 2015 года. Пени по этим задолженностям также были аннулированы.

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