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Индекс деловой активности в промышленности США в марте оказался хуже прогноза


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 59,3% с 60,8% в феврале, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до 60,1%.

Показатель выше отметки в 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее спаде.

ISM основан в 1915 году, является крупнейшей в мире ассоциацией специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров.

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