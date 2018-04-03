ФТС в I квартале увеличила перечисления в бюджет РФ на 15,9%

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в первом квартале 2018 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,194 триллиона рублей, следует из сообщения ФТС.

"За три месяца 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1,194 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Годом ранее объем перечислений составлял 1,03 триллиона рублей.

За март сумма перечислений составила 447,5 миллиарда рублей.