Утверждены правила оценки эффективности инновационной деятельности

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Кабинет министров РФ утвердил правила оценки эффективности и определения целевого характера использования бюджетных денег, выделенных на поддержку инновационной деятельности. Постановление подписано главой правительства дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что к "критериям эффективности использования средств господдержки институтами инновационного развития отнесены в том числе соответствие фактически достигнутых институтом инновационного развития результатов инновационной деятельности контрольным показателям (индикаторам, значениям), установленным в соответствующих документах, а также обоснованность планов (прогнозов) института инновационного развития в отношении дальнейшей деятельности с целью полной реализации целей и задач, установленных для этого института".

Сейчас законодательно эти новые правила оценки эффективности инновационной деятельности отсутствуют, а к самим институтам инновационного развития применяют правила, по которым ведутся проверки тех бюджетных организаций, которые этой специфики не учитывают.