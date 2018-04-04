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Бизнесу могут разрешить регистрацию без офиса‍


Экономика

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Министерство экономического развития разрабатывает проект закона, согласно которому бизнес получит возможность регистрироваться без офиса, пишет газета "Ведомости".

Отмечается, что в качестве адреса будет достаточно ближайшего почтового отделения.

В случае, если новые предложения Минэкономразвития будут одобрены, то они вступят в силу уже в июле текущего года.

"Идею разрешить компаниям регистрироваться без офиса министр экономического развития Максим Орешкин озвучивал в январе. Он предлагал регистрировать компании на базе почтового ящика в электронной форме без пошлин", - пишет издание. 

По мнению МЭР, требование к бизнесу указывать адрес приводит к крупным издержкам на аренду офисов. Особенно когда это относится к предпринимательству в сфере информационных технологий.

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