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Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в марте упал до 53,7 пункта


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в марте снизился до 53,7 пункта с 56,5 пункта в феврале, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

"Хотя темпы роста деловой активности замедлились до восьмимесячного минимума, тем не менее, они остались устойчивыми. Более того, среднее значение за три первых месяца 2018 года было сильным в целом. Некоторые участники исследования сообщали о привлечении новых клиентов и усилении активности клиентов", - отмечается в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

При этом российский совокупный индекс IHS Markit (охватывающий обрабатывающие отрасли и сферу услуг) в марте опустился до 53,2 пункта с 55,2 пункта в феврале. Отмечается, что общий рост объемов производства был одним из самых низких с сентября 2016 года. Как в обрабатывающих отраслях, так и в сфере услуг произошло замедление темпов роста. Отражая ослабление спроса, новые заказы, полученные российскими компаниями сферы услуг в марте, значительно снизились.

Уровень занятости в сфере услуг в марте продолжал расти, сообщает Markit. Хотя темпы создания рабочих мест замедлились с февраля, в целом они стали одними из максимальных с мая 2013 года. Компании связали рост занятости с устойчивым повышением деловой активности. Компании обрабатывающих отраслей, наоборот, указали на сокращение занятости третий месяц подряд.

Инфляционное давление оставалось незначительным в контексте исторических данных исследования. Хотя рост как закупочных, так и отпускных цен ускорился, темпы роста замедлились по сравнению со средними долгосрочными.

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