Минфин РФ с 6 апреля по 8 мая нарастит объем покупки валюты в 1,25 раза

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Министерство финансов России в период с 6 апреля по 8 мая нарастит в 1,25 раза объем покупки валюты на внутреннем рынке до 240,7 млрд рублей с 192,5 млрд рублей месяцем ранее.

Как сообщает Минфин, ежедневные закупки валюты составят 11,5 млрд рублей.

Напомним, что в марте финансовое ведомство сократило покупку валюты в 1,5 раза - до 192,5 млрд рублей. Ежедневные закупки валюты составляли 9,6 млрд рублей.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 240,7 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 миллиарда рублей", - сообщает ведомство в среду.