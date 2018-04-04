Безработица в еврозоне в феврале снизилась до минимума с декабря 2008 г - 8,5%

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в феврале снизилась с уровня января (8,6%) - до 8,5%, минимального с декабря 2008 года значения, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Безработица в ЕС в феврале снизилась с январского значения в 7,2% до минимального с сентября 2008 года уровня в 7,1%. Показатель в ЕС за январь был пересмотрен в сторону уменьшения - ранее сообщалось о безработице в 7,3%.

В феврале 2017 года безработица в еврозоне составляла 9,5%, а в ЕС - 8%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в феврале 2018 года составило 17,632 миллиона человек, в зоне евро - 13,916 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам февраля вновь была зафиксирована в Чехии (2,4%), на Мальте и в Германии (по 3,5%). Самый высокий уровень безработицы по-прежнему наблюдался в Греции (последняя оценка в 20,8% сделана в декабре 2017 года) и Испании (16,1%).