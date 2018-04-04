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Инфляционные ожидания населения РФ в марте составили 8,5% против 8,4% в феврале


Экономика / Макроэкономика
  • #Общество
    © fotolia.com, Zoe

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в марте составили 8,5% против 8,4% в феврале, сообщил Банк России в обзоре "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

"В марте 2018 года прямая оценка ООО "инФОМ" инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, практически не изменилась после значительного снижения в предыдущем месяце (8,5% по сравнению с 8,4% в феврале). Такая динамика соответствует сформировавшемуся тренду на снижение инфляционных ожиданий", - говорится в документе.

ЦБ также отмечает, что ожидания респондентов относительно инфляции к концу 2018 года и в трехлетней перспективе остались на уровне предыдущих месяцев.

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"Третий месяц подряд менее половины опрошенных ожидают превышения инфляцией 4% в текущем году. В то же время доля ожидающих превышения инфляцией 4% в трехлетней перспективе снизилась до минимума в 39%", - указывает регулятор.

Уменьшились также и оценки ощущаемой инфляции. "Ощущаемая инфляция третий месяц подряд находится ниже 10%. При этом показатель обновил свой минимум, опустившись до 9,2% после 9,4% в феврале", - сказано в обзоре.

Подчеркивается, что в марте доля тех, кто в предыдущем месяце отмечал "очень сильный" рост цен, снизилась на 3 процентных пункта. "Такое улучшение оценок наблюдаемой инфляции отразилось в ответах на вопрос о товарах и услугах, которые наиболее существенно дорожали в последний месяц. Респонденты начали реже называть мясо и птицу, жилищно-коммунальные услуги, сыр и колбасы, табак и сигареты, чай и кофе, растительное масло и услуги пассажирского транспорта. Это говорит о том, что люди действительно наблюдают замедление роста цен", - уверен регулятор.

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