Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за пошлин США на алюминий и сталь

ПЕКИН, 5 апр - ПРАЙМ. Китай официально инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США ввозных пошлин на алюминий и сталь, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав это соображениями национальной безопасности. Пошлины могут действовать в течение долгого времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил введение пошлин до 1 мая.

"Китай официально запросил консультации с США в рамках урегулирования споров в ВТО в связи с введением американской стороной ввозных пошлин на алюминий и сталь, официально инициировав процедуру разбирательства споров", - говорится в сообщении.

В торговом ведомстве Китая отмечают, что США, с одной стороны, избирательно исключили от обложения этой пошлиной часть стран и регионов, а с другой - ввели их в отношении части членов ВТО, в том числе и Китая. Это, по мнению китайской стороны, является дискриминацией.

"Подобные действия США серьезным образом нарушают принцип недискриминации механизма многосторонней торговли, нарушают взятые перед ВТО обязательства по снижению таможенных тарифов, а также наносят ущерб законным интересам Китая как члена ВТО", - говорится в заявлении китайского министерства.

Принимая во внимание тот факт, что американская сторона отказывается проводить переговоры о компенсациях, китайская сторона была вынуждена инициировать процедуру решения споров, чтобы защитить свои законные интересы, пояснили в торговом ведомстве.