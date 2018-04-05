Потребительская уверенность россиян в I квартале выросла на 3 п.п.

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян в первом квартале увеличился по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 3 процентных пункта и составил минус 8%, сообщает Росстат в четверг.

Повышение индекса потребительской уверенности обусловлено, по мнению ведомства, положительной динамикой всех его компонентов. При этом, наибольшее влияние оказало улучшение субъективного мнения населения относительно произошедших и ожидаемых изменений в экономике России, а также произошедших изменений в личном материальном положении.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу повысился на 3 процентных пункта и составил 1% против минус 2% в четвертом квартале 2017 года. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12-ти месяцев, по сравнению с четвертым кварталом не изменилась и составила 23%. Доля негативных оценок сократилась до 19% (в четвертом квартале — 22%). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, составила 54% (в четвертом квартале — 50%).

Индекс произошедших изменений в экономике России повысился на 3 процентных пункта и составил минус 7% против минус 10% в четвертом квартале. Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения в экономической ситуации, увеличилась до 19% (в четвертом квартале — 18%). В то же время доля отрицательных оценок сократилась до 30% против 33% в четвертом квартале. Доля нейтральных оценок увеличилась до 51% (в четвертом квартале — 49%).

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении повысился на 3 процентных пункта и составил минус 9% против минус 12% в четвертом квартале. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в своем материальном положении в течение года, увеличилась до 13% против 10% в четвертом квартале. Доля отрицательных оценок сократилась до 27% (в четвертом квартале — 30%).