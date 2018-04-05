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Нацбанк Таджикистана разрешил населению отправлять за рубеж до $10 тыс


Мировая экономика / Экономика

ДУШАНБЕ, 5 апр - ПРАЙМ. Нацбанк Таджикистана (НБТ) разрешил гражданам отправлять за рубеж до 10 тысяч долларов в день вместо ранее допустимых 3 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Увеличение суммы переводов стало возможным благодаря изменениям, снесенным правлением НБТ в конце марта в инструкцию "О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов", - рассказали в пресс-службе.

Как заявляет Нацбанк, отправителю не нужно заботиться о конвертации валюты - банк это сделает самостоятельно, а перевод до 10 тысяч долларов не потребует предоставления соответствующих сопроводительных документов.

"Ограничения на банковские переводы за границу были введены в период возникновения проблем в банковской системе страны (2016 год – ред.), когда с кризисом столкнулись два крупных банка – "Тоджиксодиротбанк" и "Агроивестбанк", - отметили в пресс-службе.

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