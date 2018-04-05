ВТО: Китай открыл спор из-за возможных пошлин США в отношении 1,3 тыс китайских товаров

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Китай попросил провести консультации с США в рамках нового открытого спора во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу возможного введения американцами импортных пошлин на широкий ассортимент китайских товаров, сообщила ВТО.

"Китай запросил консультации с США в рамках механизма урегулирования споров в ВТО относительно намерений США по пошлинам на китайские товары, которые будут реализованы в соответствии с разделами 301-310 закона о торговле от 1974 года", - говорится в сообщении ВТО. Уведомление организации предполагает, что в 60-дневный срок США и Китай теперь должны урегулировать конфликт. В противном случае ВТО попросит нейтральную группу арбитров разобраться в споре.

В среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов.

Тарифный план США основан на разделе 301 закона о торговле от 1974 года, который уже был предметом разбирательств в организации в 1999 году. Тогда орган ВТО подчеркнул, что экономически сильные страны не должны угрожать экономике других стран своими односторонними действиями. При этом ВТО заключила, что торговый закон США соответствует правилам организации, поскольку Америка "явно, официально, неоднократно и безоговорочно" подтвердила, что будет вводить пошлины только на основе результатов дискуссий в ВТО.

Но китайская сторона считает, что пошлины превышают ставки таможенных тарифов США и нарушают положения соглашений ВТО. В жалобе при этом не указывается сумма предполагаемого торгового ущерба от введения пошлин.

Кроме того, ранее в четверг Китай официально инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США ввозных пошлин на алюминий и сталь, об этом сообщило министерство коммерции страны. США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав это соображениями национальной безопасности. Пошлины могут действовать в течение долгого времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил введение пошлин до 1 мая.