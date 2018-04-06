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Безработица в США в марте сохранилась на уровне февраля в 4,1%, хуже прогноза


Мировая экономика / Экономика

 

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Безработица в США в марте сохранилась на уровне февраля в 4,1%, минимальном за последние более чем 17 лет, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 103 тысячи, сообщает министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что безработица в марте снизилась до 4%, а число рабочих мест выросло на 193 тысячи.

Февральский показатель числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увеличения - до 326 тысяч с показанных ранее 313 тысяч.

Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в марте выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,82 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,3%, или на 8 центов.

 

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