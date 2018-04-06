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ЦБ: Рост промышленности РФ в марте продолжил замедляться


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Годовой темп прироста промышленного производства в РФ в марте продолжил замедляться, в основном за счет календарного фактора, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России по экономике.

"Несмотря на поддержку температурного и календарного факторов, внесших 0,2 и 0,6 процентного пункта соответственно в прирост выпуска в промышленности в феврале, годовой темп прироста промышленного производства замедлился до 1,5%. Замедление роста в промышленности и розничной торговле привело к уменьшению годового темпа прироста опережающего индикатора выпуска до 1,5% в феврале 2018 года", - сказано в документе.

"В марте 2018 года, по оценкам Банка России, годовой темп прироста промышленного производства ожидаемо продолжил замедляться в основном за счет календарного фактора", - отмечает регулятор.

Ранее Банк России сообщал, что ожидает роста промышленного производства в феврале-марте, но более медленными темпами. По оценкам ЦБ, рост промышленного производства РФ в январе составил 2,9% в годовом выражении.

Минэкономразвития ожидает роста промпроизводства в РФ в 2018-2020 годах на 2,5% в год. В 2017 году, по данным Росстата, промышленность РФ выросла на 1%.

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