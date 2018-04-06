Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале составил 309,2 млрд руб

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале 2018 года составил 309,2 миллиарда рублей, сообщается в материалах Казначейства РФ.

Доходы бюджета за первые два месяца года составили 4,455 триллиона рублей, расходы - 4,146 триллиона рублей.

В январе-феврале прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составил 22,86 миллиарда рублей.

В 2017 году дефицит консолидированного бюджета РФ, по данным Казначейства, составил 1,35 триллиона рублей.