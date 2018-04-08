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Экспорт товаров из Египта в Россию вырос по итогам 2017 года на треть


Экономика

КАИР, 7 апр - ПРАЙМ. Объем поставок египетских товаров в Россию в прошлом году вырос на 35%, заявил министр промышленности и торговли страны Тарик Кабиль.

По его словам, всего по итогам года в Россию было поставлено товаров на $504,6 млн против $374,1 млн в 2016 году.

Больше всего в Россию в абсолютном значении было экспортировано овощей и фруктов (на $375,5 млн, рост — 39%). Кроме того, лидером роста объема экспорта в относительном выражении стала сфера поставок бытовых товаров — на 600%, до $28,3 млн и продуктов питания - 115% (рост до $21 млн).

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