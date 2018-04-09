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Fitch повысило Московскую область до инвестиционной категории "BBB-"


Экономика

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Московской области в национальной и иностранной валютах до инвестиционной категории "BBB-" с "BB+", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

Одновременно с этим краткосрочный РДЭ Мособласти в иностранной валюте был повышен до "F3" с '"B". Прогноз по этому рейтингу также стабильный. Рейтинги по старшему необеспеченному долгу региона подняты до "BBB-" с "BB+".

Рейтинги повышены в связи с высокими финансовыми показателями региона. Эксперты агентства отмечают широкую налоговую базу, возможность самофинансирования региона, а также разумные показатели долга.

"Финансовые показатели Московской области сильны, что следует из уровня рентабельности по операционной прибыли в 13,3% и почти сбалансированного бюджета на 2015-2017 годы. Регион пользуется развитой и хорошо диверсифицированной налоговой базой, которую поддерживает развитие экономики. Налоги являются основным источником доходов, на них приходится более 90% операционных доходов региона", — говорится в сообщении Fitch.

В пресс-релизе агентства отмечается, что в регион поступили значительные инвестиции, особенно в инфраструктуру и строительство. Капитальные расходы в среднем составляли 15,7% от общих расходов в 2015–2017 годах и, вероятно, будут оставаться на этом уровне в среднесрочной перспективе, добавляют аналитики агентства.

Fitch может повысить рейтинг Мособласти, если будет повышен рейтинг РФ (сейчас агентство оценивает рейтинг страны на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом). Среди других условий — поддержание уровня операционной маржи выше отметки в 15%, а также сохранение уровня долга. При этом резкое ухудшение бюджетных показателей, которое приведет к увеличению срока погашения долга до более 10 лет приведет к негативным рейтинговым действиям. Понижение рейтинга РФ также может сказаться на пересмотре вниз рейтинга Московской области.

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