Россияне сэкономили 182 млрд рублей за счет налоговых вычетов‍

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Граждане России за прошлый 2017 год сэкономили на налогах 182 млрд рублей. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на Федеральную налогову службу (ФНС), это произошло за счет вычетов на покупку жилья и другие социальные нужды.

За налоговым вычетом в 2017 году обратились 7,2 млн россиян. Это на 8% больше, чем в 2016 году. Они предъявили расходов под налоговый вычет за 2016 год на сумму в 1,406 трлн рублей.

Отмечается, что в 93% случаев граждане претендовали на получение имущественного вычета, 6% случаев — на социальный. Мене 1% пришлось на остальные виды вычетов.