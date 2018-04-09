Дворкович: Власти РФ окажут поддержку компаниям, попавшим под новые санкции США

МОСКВА, 9 апр ПРАЙМ. Власти РФ окажут поддержку компаниям, попавшим под новые санкции США, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Поддержка будет в любом случае", - сказал Дворкович.

"Поддержка этих компаний оказывается и в постоянном режиме тоже. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, важные рабочие места для нашей страны", - добавил он.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.