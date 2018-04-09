ЕС принял к сведению решение США о новых санкциях против РФ

БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Евросоюз принял к сведению решение США о новых ограничительных мерах в отношении РФ, любое решение Евросоюза, хотя стороны и консультируются по санкциям, остается его собственной прерогативой, заявил РИА Новости в понедельник представитель ЕС.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

"Мы принимаем к сведению решения США. Хотя ЕС и США тщательно консультировались по санкциям, касающимся РФ, всегда было ясным, что любое решение по санкциям, в конечном счете, является вопросом, который принимает каждая сторона. Любое решение по возможным санкциям ЕС является вопросом для Совета и должно быть принято единогласно", - заявил собеседник агентства.