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Песков: Встречи с бизнесменами из "черного списка" США пока в графике Путина нет


Экономика
  • #Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    © AFP, Kirill Kudryavtsev

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Встречи с бизнесменами, которые были включены в санкционный список США, в графике президента РФ Владимира Путина пока нет, но она может быть организована при необходимости, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока таких встреч нет, но это не значит, что они не могут появиться при необходимости", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли президент встретиться с бизнесменами, которые были включены в санкционный список США.

Песков назвал санкции вопиющими с точки зрения законности. По его словам, они являются попранием всего и вся.

"Это новая история, конечно, она достаточно вопиющая с точки зрения законности и попрания, так сказать, норм всего и вся, поэтому здесь необходим тщательный анализ", — сказал он.

Он добавил, что в Кремле очень внимательно наблюдают за процессами на фондовом рынке, где в понедельник произошел обвал ценных бумаг ряда российских компаний после новых санкций США против РФ. 

"В Кремле, естественно, очень внимательно наблюдают за процессами на рынке и, конечно, находятся в координации с правительством" — сказал Песков.

США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдается обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.

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Санкции против РФ

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