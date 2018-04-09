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S&P: Экономика еврозоны продолжит рост высокими темпами


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Рост экономики еврозоны продолжится высокими темпами, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), при этом агентство отмечает риски со стороны экономики США и Brexit.

Агентство увеличило прогноз по росту ВВП еврозоны до 2,3% в текущем году и 1,9% в 2019 году. "Похоже, текущий цикл роста достиг наивысшей точки, но сохраняющийся спад на рынках труда, а также в восстановлении производительности, будут способствовать тому, что инфляционные риски останутся под контролем до конца 2019 года", - приводятся в сообщении агентства слова главного экономиста S&P по Европе, Ближнему Востоку и Африке Жан-Мишеля Сикса (Jean-Michel Six).

Агентство считает, что из-за данных факторов ЕЦБ потребуется больше времени на ужесточение монетарной политики. Согласно ожиданиям S&P, европейский регулятор будет постепенно сокращать программу выкупа активов с сентября до конца текущего года, а также повысит ставку в третьем квартале 2019 года, поскольку показатель инфляции приблизится к целевому уровню.

При этом агентство рассматривает в качестве возможных рисков для роста экономики еврозоны противоречивые монетарные политики ЕЦБ и Федеральной резервной системы США, а также неопределенность, связанную с уровнем дефицита бюджета США, что в целом оказывает влияние на валютные курсы евро к доллару. Процесс выхода Великобритании из ЕС (Brexit) по-прежнему является риском, правда, незначительным в краткосрочной перспективе, поясняет агентство.

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