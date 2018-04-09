Fitch прогнозирует снижение темпов ВВП Китая и США из-за введения взаимных пошлин

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Планы повышения пошлин правительствами США и Китая увеличивают риски полномасштабной торговой войны, считают эксперты международного рейтингового агентства Fitch.

"Наиболее вероятным решением для ослабления торговой напряженности между США и Китаем остаются переговоры, что имеет ограниченное влияние на прогнозы краткосрочного роста обеих стран... Однако риск более значительного воздействия растет", - пишет агентство в своем релизе.

Опасность того, что торговый протекционизм негативно повлияет на прогнозы роста США и Китая, нарастает с каждым новым обострением риторики в сторону введения тарифов. Причем наибольший ущерб может быть нанесен экономике Китая, считает Fitch, прогнозируя снижение ВВП для обеих стран. Менее негативное влияние будет оказано на крупные мировые экономики, включая еврозону, Японию и Великобританию, при этом останутся риски замедления роста.

Агентство отмечает, что реакция рынков на растущую неопределенность может создать макроэкономические риски еще до введения тарифов. Например, значительное удешевление юаня может вызвать шок на мировых рынках и потенциально повлиять на торговые и инвестиционные потоки, считает Fitch.

Напряжение в торговых отношениях между США и Китаем обострилось после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. В начале апреля США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, которые пока тоже не начали действовать.