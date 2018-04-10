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СМИ: Власти РФ из-за новых санкций США вернулись к идее создания двух офшоров


Экономика

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российские власти ведут обсуждение проекта создания в стране двух территорий со специальным режимом и признаками офшора. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на  источники, одна такая территория будет расположена на острове Октябрьский в Калининграде, вторая - на дальневосточном острове Русский. 

Отмечается, что здесь будут оказывать помощь попавшим под санкции бизнесменам.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий ДворковичДворкович: Власти РФ окажут поддержку компаниям, попавшим под новые санкции США

Напомним, что власти США 6 апреля ввели новые ограничительные меры против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников страны.

газете стало известно, что законопроект о специальных территориях был разработан министерством экономического развития и в настоящее время находится на согласовании с профильными ведомствами. Принять его планируется в весеннюю сессию Госдумы.

Как подтвердил изданию представитель правительства Калининграда, сейчас идея - на стадии обсуждения. другой собеседник, чиновник, отметил, что такой законопроект обсуждался давно, а ужесточение санкций со стороны США его активизировали.

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Санкции против РФ

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