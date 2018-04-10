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"Укрэнерго" начало инвестиционный спор с РФ по активам в Крыму


Экономика

КИЕВ, 10 апр - ПРАЙМ. Украинская государственная энергетическая компания "Укрэнерго" уведомила российскую сторону об инвестиционном споре по активам в республике Крым. Как написал на своей странице в соцсети Facebook глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, в случае, если стороны не достигнут согласия по данному вопросу, украинская компания обратится в международный арбитражный суд.

"Несколько дней назад "Укрэнерго" вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов нашей компании в Крыму", - написал Ковальчук.

Он пояснил, что письменное уведомление было направлено на имя президента России Владимира Путина, а также премьер-министра Дмитрия Медведева, главы МИД Сергея Лаврова, главы Минфина РФ Антона Силуанова и министра юстиции Александра Коновалова.

"Если нам не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, мы сможем подать иск в международный арбитраж против России, как это уже сделал "Нафтогаз", - подытожил он.

 

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