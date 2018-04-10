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Топилин: Изменение курса валют может негативно отразиться на рынке труда РФ


Экономика / Макроэкономика

СОЧИ, 10 апр - ПРАЙМ. Изменение курса валют может отразиться на российских компаниях и рынке труда, но не надо паниковать, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин в кулуарах Всероссийской недели охраны труда в Сочи.

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"Все может быть, безусловно, не надо паниковать, надо просто проанализировать ситуацию и в региональном аспекте, и в отраслевом аспекте", - заявил Топилин на вопрос, может ли снижение курса рубля по отношению к евро и доллару отразиться на российских работодателях и рынке труда, в том числе повлечь повышение безработицы или снижение зарплат.

Есть понимание того, что при необходимости будет оказана помощь и поддержка работникам предприятий, заверил министр.

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