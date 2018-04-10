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Порошенко: Украина вслед за США введет санкции против российских бизнесменов


Экономика

КИЕВ, 10 апр - ПРАЙМ. Украинский президент Петр Порошенко в ходе брифинга после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что в скором времени Киев введет экономические меры против российских бизнесменов, которые ранее попали в санкционный список США.

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"Несколько дней тому назад я дал поручение Службе безопасности Украины, кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшее время будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены. Они будут максимально синхронизированы с решением правительства США и, безусловно, в состав санкций будет введен и господин (Олег - ред.) Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов", - отметил президент Украины.

Напомним, что 6 апреля Вашингтон ввел экономические санкции против нескольких бизнесменов РФ и их подконтрольных компаний. Также под санкции попали ряд высокопоставленных чиновников РФ.

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