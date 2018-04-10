Кудрин не стал предсказывать ответ РФ на санкции США, но против мер против бизнеса

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин затруднился предсказать российский ответ на новые санкции США, однако высказал мнение, что в отношении частного американского бизнеса вводить контрсанкции нецелесообразно.

"Мне трудно сказать, какие антисанкции могут быть. Я считаю, что в отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о том, какие ответные меры может принять Россия.

Он отметил, что западный бизнес приносит в РФ технологии, инвестиции. "Такого рода санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию. Я не думаю, что такие санкции продуктивны", - добавил Кудрин.