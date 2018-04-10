Путин поручил Медведеву проанализировать причины невыполнения "майских указов" на 100%

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым поручил ему выяснить причину неполного исполнения "майских указов" 2012 года, сообщается на сайте Кремля во вторник.

На встрече Медведев рассказал, что будет содержаться в ежегодном отчете правительства перед Госдумой. Так, он заявил, что по итогам 2017 года, как и было обещано, в полном объеме исполнены социальные обязательства.

"Все, что было поручено сделать президентом, что правительство принимало на себя в качестве ориентиров, все сделано. С учетом того, что этот отчет носит пролонгированный характер, хотел бы также депутатам рассказать о том, что определенные итоги можно уже представить по исполнению указов президента от 7 мая 2012 года", - говорится в сообщении.

Он отметил, что, несмотря на некоторые сложности, правительству удалось выйти на плановые показатели, установленные указами.

Президент в свою очередь заметил, что указы удалось исполнить не до конца. "Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать и вместе с коллегами это нужно обсуждать", - отметил Путин.

Медведев ответил, что практически все показатели достигли указанного уровня. "Там практически все уже пришло на установленный уровень, правда, не по состоянию на конец прошлого года, а по состоянию на начало текущего года. За эти месяцы как раз кое-что удалось наверстать", - уточнил он.

"Майские указы" - указы, подписанные Путиным в мае 2012 года, содержащие поручения правительству РФ в период с 2012 года до 2020 года, направленные, в частности, на улучшение макроэкономических показателей РФ, повышение зарплат бюджетников, увеличение темпа ВВП.