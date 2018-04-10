ЦБ РФ вновь отмечает всплеск жалоб от клиентов НПФ по итогам переходной кампании

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России вновь отмечает всплеск жалоб от клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по вопросам перевода из одного фонда в другой, следует из слов зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина.

"К сожалению, мы видим опять всплеск жалоб. Закончился переходный период, зафиксированы переходы,... часть граждан опять обнаружила, что они переведены без их согласия в другие фонды и что они опять не проинформированы. Всплыл весь тот пласт проблем, который мы обозначали ещё в прошлом году", - сообщил Чистюхин журналистам.

По его словам, жалобы начали поступать в ЦБ примерно неделю назад и за прошедшую неделю поступило 100 жалоб на эту тему. Чистюхин с сожалением отметил, что закон, который мог бы разрешить эту ситуацию, до сих пор не принят.

Госдума в начале апреля приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в законодательство в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании.

Документ, внесенный членом Совета Федерации Николаем Журавлевым, разработан с целью "внедрения комфортного" для застрахованного лица механизма перехода из одного негосударственного пенсионного фонда в другой или в Пенсионный фонд РФ (ПФР).